Antony Blinken testa positivo à covid-19

O secretário de Estado norte-americano, Antony J. Blinken, testou positivo à covid-19 e encontra-se em isolamento em casa, mantendo a sua agenda de trabalhos em formato virtual, anunciou o seu porta-voz.

Em comunicado, o porta-voz, Ned Price, informou que Blinken está totalmente vacinado contra a covid-19 e apresenta apenas sintomas leves, não tendo contacto presencial com o presidente dos EUA, Joe Biden, "há vários dias". Dessa forma, o chefe de Estado não é considerado um contacto próximo de risco, de acordo com as diretrizes de Saúde norte-americanas.

Blinken, chefe da diplomacia norte-americana, "espera regressar ao Departamento e retomar as suas funções e viagens o mais rápido possível", acrescentou Ned Price.

O secretário de Estado norte-americano tem prevista uma deslocação à sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, no dia 18 deste mês, para participar num fórum internacional sobre "conflitos armados e segurança alimentar", vinculado à atual guerra na Ucrânia e à crise que causou na cadeia de fornecimento de cereais em muitos países.