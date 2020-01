Secretário do Tesouro dos EUA: "Quem é Greta Thunberg?"

Hoje às 11:32 Facebook

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, sugeriu à ativista pelo clima Greta Thunberg que vá estudar Economia, defendendo que não é preciso deixar de utilizar combustíveis fósseis.

Numa conferência de imprensa à margem do Fórum Económico Mundial, que decorre em Davos, na Suíça, Steven Mnuchin perguntou "Quem é Greta Thunberg?", referindo-se à jovem de 17 anos que foi a Davos acusar governos e empresas de falta de ação para mitigar ou reduzir os efeitos das alterações climáticas no planeta.

Mnuchin sugeriu que Greta Thunberg vá estudar Economia e volte depois "para explicar tudo", pondo em causa o impacto económico das alterações climáticas, no mesmo sentido do presidente do seu país, Donald Trump, que em Davos criticou os "profetas que vaticinam um apocalipse climático" na Terra.

O responsável pelo Tesouro norte-americano afirmou que os Estados Unidos lideram nas energias limpas e na redução de emissões de gases com efeito de estufa.

Para Mnuchin - que segundo a revista "Forbes" tem uma fortuna estimada em 400 milhões de dólares -, o que importa na economia de um país é a criação de emprego.