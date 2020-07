Secretário norte-americano do Comércio hospitalizado no sábado

JN/Agências Hoje às 09:58 Facebook

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, de 82 anos, foi hospitalizado, por causas alheias à covid-19, afirmou, no sábado à noite, o seu gabinete.

"O secretário Ross foi hospitalizado por problemas menores de saúde e sem relação com o coronavirus", afirmou un porta-voz do Departamento de Comércio, numa declaração enviada às cadeias de televisão CNN e Fox News.

"Está bem e acreditamos que terá alta em breve", acrescentou a mesma fonte.

De acordo com a Fox News, Wilbur Ross foi admitido na sexta-feira num hospital no norte do estado de Nova Iorque (costa leste).

Com 82 anos, é o membro mais idoso da administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, e também um dos que há mais tempo se mantém em funções.

Nascido em 1937, em Nova Jérsia, Ross chegou ao Governo de Trump depois de uma carreira como investidor multimilionário, com interesses no setor siderúrgico e mineiro.

Muito crítico dos acordos comerciais internacionais, Ross foi assessor económico de Trump durante a campanha eleitoral, mas, já no Governo tem tido pouco protagonismo nas negociações comerciais com países como a China, o México ou o Canadá.