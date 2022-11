Segunda condenação à morte em três dias ligada aos "motins" no Irão

JN/Agências Hoje às 09:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A justiça iraniana pronunciou na terça-feira a segunda sentença de morte em três dias contra um "desordeiro" na sequência dos "motins" após a morte da jovem Mahsa Amini, anunciou a Mizan Online, agência da Autoridade Judicial.

O Irão está mergulhado numa série de protestos desde 16 de setembro, dia em que Mahsa Amini, uma jovem curda de 22 anos, foi morta após ter sido presa três dias antes pela polícia da moralidade, por usar incorretamente o véu islâmico. As manifestações estão a ser duramente reprimidas pelas forças de segurança iranianas.

As autoridades denunciaram estes protestos como "motins" incentivados por países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, inimigo do Irão, e centenas de pessoas foram detidas.

PUB

No domingo, um tribunal de Teerão já tinha condenado à morte uma pessoa considerada culpada de "incendiar um prédio do governo, perturbar a ordem pública, reunir e conspirar para cometer um crime contra a segurança nacional, ser inimigo de Deus e da corrupção na terra".

Cinco outras pessoas também foram condenadas entre cinco a 10 anos de prisão por "reunião e conspiração para cometer crimes contra a segurança nacional e perturbação da ordem pública".

No mesmo julgamento, o tribunal condenou à morte outra pessoa acusada de "aterrorizar pessoas na rua com uma arma branca, queimar a motocicleta de um cidadão e agredir um indivíduo com uma faca", informou a agência Mizan Online na noite de terça-feira.

Sendo o tribunal de primeira instância, os condenados podem recorrer, especifica aquele órgão.

Desde que os protestos eclodiram, os Estados Unidos e a União Europeia (UE) impuseram sanções adicionais ao Irão pelo seu tratamento brutal aos manifestantes e a sua decisão de enviar centenas de drones à Rússia para a utilização na sua guerra na Ucrânia.

No sábado, o chanceler alemão Olaf Scholz, pediu novas sanções à escala da UE contra o Irão, em resposta à repressão das manifestações pacíficas.

Também na segunda-feira, o Conselho de Direitos Humanos da ONU anunciou que realizará uma sessão especial no dia 24 para discutir "a deterioração dos direitos humanos e do Irão", na sequência de um pedido apresentado pela Alemanha e pela Islândia e aprovado por mais de um terço dos 47 países membros.