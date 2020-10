Segunda mulher "intocável" morta após violação

JN Hoje às 17:31 Facebook

É "dalit". "Intocável". O menos que nada no sistema de castas indiano. E é mulher. Era. Morreu depois de ter sido violada por dois homens. Foi a segundo no espaço de dias, mulher, dalit, violada, morta.

A segunda rapariga tinha 22 anos. Foi violada por dois homens na terça-feira, no distrito de Balrampur, no estado do Uttar Pradesh. "Um motorista de riquexó trouxe-a para casa. Foi deixada na frente da nossa casa. A minha filha mal se conseguia levantar ou falar", conta a mãe da vítima, que viu a jovem morrer a caminho do hospital.

A Polícia assegura que prendeu os dois suspeitos, já acusados de violação coletiva e homicídio. A investigação ainda decorre, mas o choque provocado pelo caso deverá fazer com que sejam julgados num procedimento expedito, por um tribunal especial. Porque é uma morte que a população não perdoa.

O falecimento, na mesma terça-feira, de uma outra jovem dalit de Hathras, vila a cerca de 500 quilómetros, no mesmo estado, na sequência de uma violação no dia 14 de setembro por quatro homens alegadamente de casta superior, gerou protestos na capital da Índia, Nova Deli, e em várias cidades do Uttar Pradesh, exigindo justiça e apontando o dedo às autoridades estaduais por falhar na proteção às mulheres e aos intocáveis. "Isso mostra a realidade dos ataques às mulheres e às jovens intocáveis. Conecta todos os pontos, mostra um quadro mais amplo da violência estrutural contra os dalit, as mulheres dalit", lamentou a ativista Kavita Krishnan no Twitter.

A rapariga saíra com a mãe para o campo. Quando se separaram, a jovem foi arrastada para um lugar ermo, violada e estrangulada. Sobreviveu com várias fraturas, para acabar por morrer num hospital de Deli para onde fora transferida. Os agressores foram detidos.

Os dalit, anteriormente chamados de "intocáveis", estão à margem do rígido sistema de castas da Índia, sendo normalmente uma comunidade bastante desfavorecida. São cerca de 200 milhões e sofrem há muito com discriminação e agressões, que a pandemia de covid-19 fez subir, asseguram as organizações que os defendem.

87 violações por dia

Em 2019, registou-se uma média de 87 violações diárias na Índia e os crimes contra as mulheres aumentaram em mais de 7% ao ano, de acordo com dados oficiais divulgados na terça-feira. Um número que deverá pecar por defeito, dado que muitas violações não são denunciadas, acreditam os especialistas.

Estes novos casos de violação ocorrem meses após a execução, em 20 de março, de quatro homens que violaram em grupo e assassinaram uma estudante num autocarro em Nova Deli, em dezembro de 2012, um crime que se tornou símbolo do problema da violência sexual contra as mulheres na Índia.