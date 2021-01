Segunda toma da vacina está assegurada, garante Costa

Rita Salcedas Hoje às 19:38, atualizado às 19:41 Facebook

O primeiro-ministro garante que a segunda toma da vacina contra a covid-19 está assegurada.

Num ponto de situação sobre a vacinação nos lares, António Costa afirmou que está "assegurada a reserva necessária para garantir a segunda toma" da vacina.

Falando em São Bento depois de uma reunião com a União das Misericórdias Portuguesas, a União das Mutualidades Portuguesas, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a Confederação Cooperativa Portuguesa, o chefe de Governo detalhou que já tomaram a primeira dose da vacina 168 mil pessoas que estão nas estruturas residenciais e lares de idosos, de um universo de 193 mil que tinham de tomar.

"Os nossos profissionais de saúde já tiveram a primeira dose, os nossos idosos que estão em lares também já tiveram a primeira dose da vacina. Este é um processo que está a andar e vai continuar a andar", assegurou.

Processo decorre "muitíssimo bem"

Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, considera que o processo de vacinação nos lares "está a decorrer muitíssimo bem". "A vacinação começou antes do que estava previsto e a primeira toma também. A segunda toma já começou e está a decorrer bem", considerou, depois de ter reunido com António Costa, notando que "é muito bom quando as promessas se cumprem".

O responsável, que está "absolutamente convencido" de que o processo vai terminar no dia 6 de março, disse que "não há ninguém que tenha rejeitado a vacina".