Segundo suspeito de ataques com faca no Canadá morre após a detenção

O segundo suspeito de vários esfaqueamentos no Canadá, ocorridos no domingo, morreu após ser detido na quarta-feira, dois dias depois do seu irmão e também suspeito do ataque ter sido encontrado morto.

A emissora pública CBC e a Global News, citando fontes policiais não identificadas, noticiaram que Myles Sanderson morreu de ferimentos autoinfligidos, horas depois de a polícia da província de Saskatchewan ter anunciado a sua detenção, cerca das 22.30 horas.

Acredita-se que Myles Sanderson e o seu irmão, Damien, tenham sido responsáveis pelo massacre que se estendeu pela vasta região das pradarias do Canadá.

Os ataques com faca ocorridos no domingo na comunidade indígena James Smith Cree Nation e na localidade de Weldon, na província de Saskatchewan, causaram dez mortos e 18 feridos.

Na segunda-feira, foi encontrado o corpo de Damien, de 31 anos, num campo da comunidade Cree. As autoridades disseram que provavelmente foi morto pelo irmão, Myles, de 32 anos, que estava foragido até ser detido na quarta-feira perto da localidade de Rosthern, em Saskatchewan.

Myles Sanderson também era procurado por violar a liberdade condicional em maio, depois de cumprir parte de uma sentença por agressão e roubo.