Segurança de galeria de arte acusado de desenhar olhos em pintura

Um segurança de uma galeria de arte na Rússia foi acusado de rabiscar uma pintura da era soviética que era responsável por supervisionar, no seu primeiro dia de trabalho.

Foi durante uma visita ao Yeltsin Center, na cidade russa de Ecaterimburgo, em dezembro, que duas pessoas alertaram os responsáveis da galeria de arte para um estranho pormenor na obra "Three Figures", de Anna Leporskaya: em duas das três figuras abstratas e sem características faciais retratadas na pintura, estavam desenhados dois olhos.

O caso levou à demissão do segurança da galeria, funcionário de uma empresa de segurança privada e recém-chegado àquele emprego (era o primeiro dia de trabalho).

Segundo disse a curadora da exposição, Anna Reshetkina, ao jornal russo E1.RU, o homem terá desenhado os olhos na pintura com uma caneta esferográfica do próprio Yeltsin Center, fazendo penetrar uma camada da tinta na obra.

Os danos foram relatados pela primeira vez às autoridades a 20 de dezembro, mas o ministério da Administração Interna recusou-se, inicialmente, a abrir uma investigação criminal, considerando os danos "insignificantes". No entanto, mais tarde, o ministério da Cultura, fez chegar ao gabinete do procurador-geral uma reclamação sobre a decisão e, na semana passada, a Polícia abriu uma investigação formal.

Se for considerado culpado, o segurança suspeito do crime pode ser multado e condenado até três meses de prisão.

A pintura foi devolvida à Galeria Estatal Tretyakov, em Moscovo, que havia emprestado a pintura à galeria Yeltsin, para restauro. O valor dos trabalhos está estimado em 250 mil rublos (cerca de 2900 euros).

Desde o incidente, as restantes obras da exposição do Yeltsin Center estão protegidas com telas especiais instaladas para o efeito.