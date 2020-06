Segurança é a "menina dos olhos" dos gregos

Nicolau Hidiroglou* Hoje às 10:05 Facebook

Twitter

Partilhar

País enfrentou a pandemia com menos custos do que a generalidade dos países europeus. Recuperação económica depende do turismo.

A Grécia criou um modelo para lidar com pandemias. O impacto foi relativamente limitado, apesar da proximidade com a Turquia e da localização geográfica do país, ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. O número de mortos é inferior às duas centenas e o número total de infetados pouco superior aos três mil.

A aplicação atempada da quarentena foi a principal razão para evitar situações difíceis, como as que se viveram em Itália ou Espanha. Os cidadãos gregos obedeceram rapidamente às autoridades e seguiram as instruções sobre como se podiam movimentar ou adquirir bens essenciais.

O sistema de saúde também enfrentou a pandemia com sucesso, evitando-se que as unidades de cuidados intensivos chegassem ao limite. Também desde o início, os médicos gregos administraram cloroquina (medicamento usado na prevenção da malária), juntamente com antibióticos, para prevenir as infeções. As terapias fizeram a sua parte e o pior, em muitos casos, foi evitado.

As dificuldades e a pressão acabaram por ser maiores ao nível psicológico e ao nível político do que nos hospitais de referência. Muitos na Grécia argumentam, aliás, que o bom resultado no combate à pandemia tem a ver com a mudança de Governo, em julho de 2019, que se mostrou benéfica para a economia e a sociedade. Os atuais responsáveis governamentais, os conservadores da Nova Democracia, fundamentaram a sua estratégia na opinião dos especialistas, tentando resolver de uma forma tecnocrática os problemas trazidos pela pandemia.

O Governo não se limitou a informar e a comunicar com o público. Adotou as propostas dos cientistas e mostrou rigor nos casos em que houve violações confirmadas das regras. A aplicação de multas a todos os que não cumprem os protocolos de saúde obrigatórios continua a ser a norma nesta fase de desconfinamento e de reabertura da economia, sobretudo em áreas com alto valor turístico. E ninguém protesta.

Vale a pena destacar, por outro lado, que a pandemia trouxe para a ribalta um grupo de cientistas, burocratas e políticos jovens, que poderão ser as futuras estrelas no firmamento da política.

É evidente que tudo isto terá um forte impacto no turismo, uma das principais atividades económicas do país. Mas a Grécia é agora considerada um destino seguro. E o Governo grego faz os possíveis para atrair turistas estrangeiros, promovendo, na passada segunda-feira, a reabertura de fronteiras.

Dois dias antes, Kyriakos Mitsotakis, foi à ilha de Santorini. E foi a partir daí, com uma bela cena do pôr do sol como pano de fundo, que o primeiro-ministro grego, num esforço adicional para impulsionar o turismo, disse que, "se podemos dar os primeiros passos hesitantes, hoje, para atrair visitantes, é porque o país é considerado um destino seguro. Temos que proteger essa segurança como a menina dos nossos olhos".

Portugueses obrigados a fazer teste à entrada

A Grécia já reabriu as fronteiras e quase sem limitações. Para além da União Europeia, são esperados turistas da Austrália, Nova Zelândia, Japão ou China. Uma das exceções é Portugal: quem viajar a partir do aeroporto do Porto ou de Lisboa será obrigado a fazer um teste. Com resultado negativo, passa uma semana em isolamento. Duas se for positivo.

*Jornalista grego