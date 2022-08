Segurança tentou matar ex-colegas e foi eutanasiado antes de ser julgado

Um homem que ficou paralisado num tiroteio com a polícia em Espanha após abrir fogo contra os antigos colegas de trabalho foi eutanasiado na prisão antes do julgamento.

Marin Eugen Sabau, de 46 anos, feriu três ex-colegas e um polícia na cidade de Tarragona, no nordeste de Espanha, em dezembro passado. Sabau, que era natural da Roménia, realizou o ataque na empresa de serviços de segurança para a qual trabalhava. Escapou do local e barricou-se numa casa com um arsenal de armas. Depois de ferir a tiro um polícia, as forças de segurança encurralaram-no e dispararam contra ele várias vezes, de acordo com o "Observator News".

August 23, 2022 Trending: A man in Spain (Marin Eugen Sabau, 46) who was paralysed in a police shootout after opening fire on workmates has been euthanised in prison before he could face trial. #CrimeNews #Spain #MarinEugenSabau #Today #PR pic.twitter.com/4u9uW9vhP7 - Amir Alhaj | ASM | International PR Consultant (@AmirAlhaj_ph) August 23, 2022

O tiroteio levou à amputação de uma das pernas do atirador, que ficou tetraplégico após ser atingido na coluna. Os ferimentos deixaram-no com dor crónica e foi decidido pelos tribunais que preenchia os requisitos para solicitar uma morte assistida. O pedido foi feito depois de ter passado seis meses numa cama de hospital do centro médico da prisão.

Vítimas opuseram-se ao pedido

O pedido causou uma resposta forte das vítimas, que argumentaram que Sabau deveria ser levado à justiça pelo tiroteio. Um tribunal em Tarragona, no entanto, decidiu que, tendo em conta as circunstâncias, era direito fundamental de Sabau solicitar a eutanásia e afirmou que, de acordo com a lei, o sistema judicial não tinha o direito de interferir.

"Não se tratava de impedir a eutanásia, mas queríamos que as vítimas tivessem um julgamento justo", disse José Natonio Bitos, advogado do polícia ferido, ao jornal espanhol "El País".

PUB

As autoridades prisionais confirmaram a morte de Sabau na terça-feira, segundo a agência de notícias espanhola EFE. Segundo fontes da saúde, o homem doou os seus órgãos e deixou uma carta de despedida.

O atirador é o primeiro preso preventivo envolvido num processo penal sério, como a tentativa de homicídio, a receber eutanásia.

Espanha aprovou, no ano passado, uma lei que determina que adultos com doenças graves e incuráveis que causam "sofrimento insuportável" podem optar pela eutanásia. A lei entrou em vigor em 25 de junho de 2021 e, desde então, cerca de 180 pessoas usaram o direito à morte assistida. Antes disso, a eutanásia podia valer uma pena de prisão de até 10 anos.