Seguranças torturam homens suspeitos de furtar carne em supermercado

Dois homens suspeitos de furtar dois pacotes de picanha foram espancados pelos seguranças de um supermercado de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), no Brasil. Um dos homens foi hospitalizado com ferimentos graves e teve que ser mantido em coma induzido.

O momento, em que dois homens foram levados para o armazém de um supermercado e agredidos durante 45 minutos pelos funcionários, foi registado pelas câmaras de segurança do estabelecimento e ocorreu a 12 de outubro.

A Polícia Civil de Canoas, que está a investigar o caso, só soube do ocorrido quando o hospital a informou da entrada de um dos homens agredidos. Após a informação recebida os agentes procuraram um parente da vítima, que contou que ela tinha sido espancada num mercado da cidade.

Entre os suspeitos das agressões estão cinco seguranças, o gerente e o subgerente do supermercado. As autoridades de segurança identificaram, por enquanto, dois dos cinco envolvidos nas agressões, mas os nomes não foram revelados.

Durante as investigações a polícia descobriu que os vídeos tinham sido apagados. O equipamento de gravação foi apreendido pela polícia e encaminhado para a perícia, que conseguiu recuperar os arquivos.

As imagens mostram que um dos homens é agredido por um segurança com um soco e uma rasteira.

Segundo o chefe da polícia, é ali o início da tortura, assistida de perto pelo gerente e o subgerente, que não interromperam as agressões, até surgir um segundo segurança.

O segundo que se juntou ao anterior segurança, agridem o homem no chão até chegarem mais dois seguranças e um deles pontapear a vítima. As agressões continuam e os seguranças passam a agredir os homens com tábuas, pedaços de madeira e estruturas feitas com paletes.

Os cinco seguranças e o gerente devem ser indiciados sob a acusação de tortura e ocultação das provas. O subgerente deverá ser acusado de tortura e omissão.

O vídeo foi revelado pelo "Fantástico", da Rede Globo, na noite deste domingo.