Seis crianças e três mulheres mortas a tiro em ataque no norte do México

Três mulheres e seis crianças foram mortas, na segunda-feira, por elementos de um cartel no norte do México, havendo ainda sete crianças feridas e uma desaparecida, todas com dupla cidadania mexicana e norte-americana.

Três mulheres e 14 crianças viajavam numa caravana de três veículos automóveis entre Galeana e Sonora, no México, perto da fronteira com os EUA, quando foram atacadas por um grupo armado, suspeito de ligações a cartéis de droga, que disparou indiscriminadamente sobre os passageiros.

O ministro mexicano da Segurança e Proteção do Cidadão, Alfonso Durazo, explicou que o ataque ocorreu na segunda-feira, a meio do dia, e admitiu a possibilidade de as vítimas terem sido confundidas com um gangue rival de cartéis de droga, devido ao tipo de carros (SUV de cor preta) em que se deslocavam.

Familiares das vítimas disseram que as mulheres e crianças pertenciam a uma comunidade religiosa de La Mora, no norte do México, ligada a uma ramificação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (conhecida como igreja Mórmon).

Um dos familiares disse que encontrou uma viatura ardida e carregada de balas, contendo os restos mortais da mulher, do sobrinho e dos quatro filhos menores, com idades entre os 6 meses e os 10 anos.

O Departamento Federal de Segurança e Proteção ao Cidadão, do México, disse que as forças policiais foram reforçadas com as tropas da Guarda Nacional, na área do ataque, para proceder às averiguações e às perseguições aos criminosos.

Os principais suspeitos do ataque pertencem a um cartel do Pacífico que tem uma presença muito relevante naquela região do México, especialmente junto à cidade de Sonora, mas as autoridades admitem que possam estar envolvidos membros de outros cartéis com base em Chihuahua.

O Presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador, prometeu que serão obtidas todas as respostas neste caso que classificou de "infeliz infortúnio".

O Presidente dos EUA, Donald Trump, usou a sua conta pessoal na rede social Twitter para lamentar a tragédia, referindo-se ao ataque como uma disputa entre cartéis de droga que provocou a "morte de muitos americanos excelentes".

Trump ofereceu ainda ajuda a Obrador para combater os cartéis da droga no seu país: "Este é o momento para o México, com a ajuda dos Estados Unidos, declarar GUERRA aos cartéis da droga e apagá-los da face da Terra".