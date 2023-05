Seis membros de equipa de desativação de explosivos morrem em ataque de drone russo

JN/Agências Hoje às 10:10 Facebook

Seis ucranianos de uma brigada de desativação de explosivos morreram, este domingo, na sequência de um ataque com um drone russo na região de Kherson (sudeste), de acordo com Procuradoria-geral da Ucrânia.

"Segundo dados preliminares, em 6 de maio de 2023, o exército russo lançou um objeto explosivo de um drone sobre um grupo pirotécnico que trabalhava perto de um local povoado", refere a mesma fonte num comunicado publicado na sua conta de Facebook.

A procuradoria de Kherson lançou uma investigação penal "por violação das leis e costumes da guerra, combinada com homicídio intencional (parte 2 do artigo 438.º do Código Penal da Ucrânia)".

No local do incidente, as autoridades encontraram seis mortos que foram identificados como funcionários dos serviços de emergência do Estado.

Outros dois elementos da equipa de desativação de explosivos ficaram feridos e foram transferidos para o hospital em estado grave.