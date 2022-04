Seis mortos e pelo menos nove feridos em tiroteio na Califórnia

JN Hoje às 13:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis pessoas morreram e pelo menos nove ficaram feridas, este domingo de manhã, num tiroteio no centro de Sacramento, Estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

A Polícia avançou o balanço de vítimas mas forneceu poucos detalhes sobre as circunstâncias do tiroteio, sublinhando apenas, no Twitter, que a situação "continua ativa".

Um vídeo divulgado online mostra várias pessoas numa zaragata na rua, enquanto se ouvem tiros.

BREAKING: USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6 - OSINT Updates (@OsintUpdates) April 3, 2022