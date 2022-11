Sem saber, médica socorreu a própria filha que morreu num acidente

Diana Fernandes Hoje às 12:26 Facebook

Jayme Erickson, uma médica de Alberta, no Canadá, foi chamada a socorrer duas vítimas de um violento acidente de carro e mal sabia que uma delas era a sua própria filha. Montana, de 18 anos, estava gravemente ferida e acabou por morrer devido aos ferimentos.

A funcionária dos serviços de emergência de Alberta partilhou o seu sofrimento através das redes sociais. "O meu pior pesadelo como paramédica tornou-se realidade", confidenciou.

Na publicação feita no Facebook, Jayme Erickson revelou ainda detalhes do trágico acidente. "À chegada, encontrámos duas vítimas com ferimentos. A passageira estava presa e gravemente ferida. Sentei-me no carro e tratei dela, fazendo tudo o que podia enquanto os bombeiros a tentavam libertar", recordou.

Depois de lhe prestar socorro, ficou ao lado da jovem até um helicóptero vir ao local para transportá-la até o hospital mais próximo, em Calgary.

Mais tarde, quando chegou a casa, foi recebida pela polícia local e descobriu a notícia da perda da filha.

"Quem eu tinha acabado de socorrer, era alguém da minha própria carne e sangue. A minha única filha. A minha mini-eu. A minha filha, Montana. Os seus ferimentos eram tão horríveis, que eu nem a reconheci", lamentou Jayme Erickson.

Richard Reed, um médico e porta-voz da família, contou que o acidente aconteceu, após Montana e um amigo terem ido passear os cães no parque Big Hills Springs, enquanto regressavam a casa de carro. Durante o trajeto de volta, um camião acabou por se despistar violentamente contra o carro conduzido pelo amigo.

Segundo a publicação, o amigo da jovem sobreviveu e o condutor do camião sofreu ferimentos ligeiros.