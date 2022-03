Sem se conhecerem, alugaram uma carrinha e foram até à Polónia buscar refugiados

Vasyl Kovbak mora em Portugal e fala ucraniano. Ricardo Castanheira é enfermeiro e garante, com a ajuda de amigos, o suporte financeiro que cobre a viagem entre Lisboa e a Polónia. Conheceram-se nas redes sociais, num movimento de solidariedade com o povo ucraniano e arrancaram, na passada quarta-feira, com uma missão: trazer refugiados para Portugal. Chegam esta madrugada, com três mulheres e três crianças.

Eram quatro da manhã de quinta-feira. Vasyl e Ricardo tinham feito uma pausa na viagem. Estavam numa estação de serviço, na Polónia. Ao lado, no país vizinho, um edifício da central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, ardia, fruto de bombardeamentos. Sem conseguirem acompanhar as notícias pela rádio por não falarem polaco, e contidos na utilização de dados móveis para garantirem um contacto de emergência, foram avisados do incêndio pelo WhatsApp, por outro voluntário. E os planos mudaram.

"Ainda nem havia notícias disso. Alguém o avisou e depois ele partilhou com a rede de contactos que tinha. Senti que estava a caminhar para o abismo", confessa Ricardo, de 39 anos, ao JN.