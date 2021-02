Senador leva família para Cancún enquanto Texas sofre com vaga mortal de frio

JN/Agências Hoje às 08:11 Facebook

O senador republicano Ted Cruz, eleito pelo Estado do Texas, está a ser muito criticado por ter ido para Cancún, no México, enquanto os texanos sofrem uma vaga de frio, que congelou termómetros, cortou a eletricidade e provocou mortos.

Face à quantidade de críticas, Ted Cruz regressou aos EUA. Várias imagens do Senador, aparentemente datadas de quarta-feira, mostram-no de calças de ganga, camisa de manga curta, sapatos desportivos e uma máscara com a bandeira do Texas - com uma só estrela - no aeroporto e no avião com destino ao México. As fotos tornaram-se virais nas redes sociais.

Estas imagens contrastam com a situação que se vive no Texas, onde milhões de pessoas estão sem aquecimento, devido à falta de eletricidade, enquanto se multiplicam as filas de espera para as pessoas conseguirem abastecer-se de água ou gás propano.

Meios de comunicação local avançaram que o senador viajou na quarta-feira com a família, para as costas do Caribe mexicano, onde as temperaturas variam entre os 25 e os 28 graus, esta semana, enquanto o temporal afetava o Texas.

Tamanha foi a reação nas redes sociais que Cruz teve que regressar na quinta-feira à tarde aos EUA.

"Tal como milhões de texanos, a nossa família também perdeu o aquecimento e a eletricidade", afirmou Cruz em comunicado.

"Com a escola cancelada esta semana - argumentou -, as nossas filhas pediram para fazer uma viagem com amigos. Querendo ser um bom pai, voei com elas à noite e regressei esta tarde" de quinta-feira.

Para mais, na segunda-feira, Cruz apelou aos texanos para que ficassem em casa, durante uma entrevista ao programa Joe "Pags" Show de uma emissora de rádio de San Antonio, no Texas, acrescentando que se sentia feliz porque na sua casa, em Houston, havia eletricidade.

"Não se arrisque, mantenha a sua família a salvo, fique em casa e abrace os seus filhos", recomendou Cruz.