Senegal detém 43 seguidores de líder religioso por tráfico de pessoas

A polícia senegalesa deteve 43 pessoas por "tráfico de seres humanos" em centros educativos criados por Serigne Modou Kara Mbacké influente, um líder religioso da região de Dacar, onde várias pessoas foram, alegadamente, "vítimas de rapto e de abusos".

Apesar das detenções, os serviços de comunicação de Kara Mbacké negaram as acusações da polícia. Segundo as autoridades senegalesas, as detenções resultaram de operações realizadas entre 26 e 28 de novembro pelas autoridades senegalesas em centros geridos por discípulos de Kara Mbacké.

Serigne Modou Kara Mbacké é um líder religioso membro dos influentes Irmãos Muçulmanos de Mourides, assim como líder de um partido político, e está por detrás da criação de "centros de recuperação" em todo o Senegal, destinados a jovens em perigo.

As investigações da polícia permitiram desmantelar "uma rede de roubo de scooters, tráfico de canábis e tráfico de seres humanos" nestes centros, segundo o comunicado, citado pela agência France Press.

Foram libertados mais de 370 residentes dos centros de reeducação em vários bairros da capital senegalesa e nos seus subúrbios, a viver "em condições sanitárias deploráveis".

"Sofriam visivelmente de doenças e desnutrição grave, são visíveis estigmas de abusos físicos nos corpos das vítimas, algumas das quais parecem ter perdido o juízo", descreveu a polícia.