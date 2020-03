"Senti um arrepio na espinha quando vi uma foto de portugueses na praia"

Tiago Rodrigues Hoje às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Giacomo Visentin, 28 anos, vive em Este, perto de Pádua, na região de Veneto. Arianna Maselli, 27 anos, vive em Turim, capital e maior cidade da região do Piemonte. Falam-nos do Norte de Itália, fortemente afetado pelo novo coronavírus. Estão em quarentena, como o resto do país, onde mais de 15 mil pessoas foram infetadas e mais de mil já morreram com a doença Covid-19. Contam-nos como é viver em estado de "guerra", deixam alguns conselhos e um aviso: "Não o subestimem".

O vírus surgiu em Wuhan, na China, em dezembro, mas rapidamente se alastrou ao Mundo, sendo considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Depois do país de origem, Itália é a mais afetada pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus que provoca a doença Covid-19. Milhares de pessoas foram infetadas, centenas morreram, milhões ficaram em quarentena.

O país parou. Foram proibidos todos os eventos públicos, encerrados os cinemas, teatros, discotecas, bares e escolas, suspensos os jogos de futebol e canceladas viagens. E assim vai continuar pelo menos até 3 de abril. Uma situação "séria", especialmente no Norte, onde o vírus "se espalhou mais cedo do que em outras regiões", recorda Giacomo Visentin, que vive em Este, na região de Veneto.

O clima é surreal. Estamos a travar uma guerra civil contra um inimigo que não vemos

"Já se passaram quase três semanas desde as primeiras infeções autóctones na nossa região. O clima é surreal: não é possível sair de casa, exceto por trabalho, saúde ou para comprar comida, no máximo de uma pessoa por família. Estamos a travar uma guerra civil contra um inimigo que não vemos", afirma o italiano de 28 anos, concluindo que não há outra opção a não ser "limitar ao máximo o contacto" entre pessoas.

"#Euficoemcasa"

Este é uma vila com cerca de 16 mil habitantes e fica a aproximadamente 35 quilómetros de Pádua, uma das cidades na "zona vermelha" (risco de contágio máximo). A população vai seguindo as informações que são fornecidas diariamente pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, e está a avançar-se "progressivamente para o encerramento total de todas as atividades". Desde domingo e até 3 de abril, os italianos devem ficar o máximo de tempo possível em casa e até já foi criada uma "hashtag" para o efeito: #iorestoacasa, em português "eu fico em casa". "Caso contrário, serão aplicadas multas até 206 euros ou três meses de prisão", lembra Giacomo.

Desde a noite de quarta-feira, "as atividades comerciais foram suspensas, exceto para alimentos e necessidades básicas, como supermercados e farmácias", enquanto "as atividades de produção, sobretudo fábricas, permanecem abertas, mas apenas nos departamentos indispensáveis". Seja em Este, seja em Turim. Na cidade onde vive Arianna Maselli - e também o português Cristiano Ronaldo, que joga no maior clube da região do Piemonte, a Juventus, mas que por enquanto permanece na Madeira - a situação é "pesada". "As pessoas estão com muito medo, as ruas estão desertas. Todas as pessoas que saem de casa devem ter um documento de certificação indicando o motivo da saída, caso a polícia decida verificar", explica a italiana de 27 anos.

A situação é pesada. As pessoas estão com muito medo e as ruas estão desertas

E agora que as pessoas devem permanecer em casa, como ocupam o tempo? "Eu trabalho numa mercearia e posso continuar a trabalhar lá, mas a maioria das pessoas está a trabalhar em casa através do 'teletrabalho'. Podemos ver filmes, séries de televisão, cozinhar ou fazer chamadas de vídeo pelo telemóvel para falar com os amigos à noite", conta Arianna. Mas para alguns a distância pode ser mais difícil. A namorada de Giacomo mora a apenas 15 minutos da casa dele, mas as "limitações impostas" não permitem que ele a veja pessoalmente durante "pelo menos mais três semanas". "Este sábado é o meu aniversário, mas paciência, o importante agora é superar esta emergência. Unidos vamos fazer isso", garante Giacomo.

O jovem de Este trabalha numa multinacional de grande distribuição e faz as oito horas de trabalho em casa, através do "smart working". Depois, passa o resto do dia a assistir "filmes e séries na Netflix", a ler "livros e e-books", a "jogar consola", a participar em "alguns cursos de formação online", a "arrumar a casa" - agora que "finalmente há tempo para isso" - e a "ligar para a namorada".

Há "medo" porque não se sabe quando vai acabar

Sobre o sentimento que se vive em Itália, as respostas são idênticas: há medo e preocupação porque não se sabe quando vai acabar o pesadelo. "O número de casos cresce exponencialmente dia após dia, tanto em Itália como noutros países, e isso sugere que vai demorar muito, pelo menos até ao verão", acredita Giacomo, afirmando que "ninguém poderia imaginar isso há umas semanas". "Tudo parece tão surreal. O medo não é apenas de ser infetado e acabar no hospital, mas também de agir como um veículo para o vírus em relação aos nossos entes queridos, especialmente aos idosos".

O medo não é apenas de ser infetado, mas também de agir como um veículo para o vírus em relação aos nossos entes queridos

O sentimento é o mesmo em Turim, onde há "muito medo". "Não sabemos como vai terminar nem quanto tempo vai durar, mas a tensão é alta", diz Arianna. A jovem não tem nenhum conhecido infetado com o vírus, mas conhece "médicos e enfermeiros que dizem que a situação nos hospitais está em colapso". "Dada a disponibilidade limitada nas unidades e se a situação piorar, os médicos serão forçados a decidir quem salvar e quem não salvar, porque não há máquinas [ventiladores] para todos".

E não são só as pessoas mais idosas que devem ter cuidado: "Também há jovens infetados que não tinham problemas de saúde. O vírus é muito agressivo", alerta.

Se a situação piorar, os médicos serão forçados a decidir quem salvar e quem não salvar

Arianna e uma colega no local de trabalho, em Turim Foto: DR

Giacomo teve conhecimento de um caso mais próximo do "tio de um amigo querido", que mora na aldeia de Vò, "um dos epicentros da infeção". Felizmente, "ele está bem e experienciou isso como uma gripe banal". Mas nem todos "são tão sortudos". "Os idosos e as pessoas com patologias anteriores correm mais riscos. Algumas unidades de cuidados intensivos estão cheias e em algumas regiões, como a da Lombardia, a mais afetada, estão em risco de colapso". Tal como disse Arianna, em alguns casos os "médicos têm de escolher quem internar nos cuidados intensivos". "Quem tentam curar e quem deixam morrer", lamenta Giacomo.

Por isso, todas as pessoas, mais velhas ou mais jovens, devem ter cuidados. "Os jovens também correm o risco de contrair o vírus. Podem ser assintomáticos, mas atuam como um veículo para o vírus e, portanto, podem ameaçar a vida das pessoas mais fracas. Não sou médico, mas, pelo que observo, o comportamento do vírus é realmente instável, varia de pessoa para pessoa. Em alguns casos, são necessárias semanas de hospitalização. E as camas, como disse, são escassas", refere o italiano.

Uma mensagem para os outros países: "Não subestimem o vírus"

Nem Giacomo nem Arianna têm dúvidas de que Itália cometeu erros e que podia ter sido feito mais (e mais cedo) para evitar a propagação do novo coronavírus. Outros países da Europa, como Portugal, estão já a tomar medidas para prevenir novos casos de infeção, mas os italianos aconselham que o façam o mais rápido possível para que não seja tarde demais. "Não cometam o nosso erro. Em Itália subestimamos este vírus e agora a situação é grave. Devemos tentar evitar a propagação porque é um vírus 'novo' e nenhum de nós tem defesas para combatê-lo. A única maneira de limitar a infeção é evitar o contacto humano, portanto, fiquem dentro de casa", apela Arianna.

Não cometam o nosso erro. Em Itália subestimamos este vírus e agora a situação é grave

Um conselho que partilha com o Giacomo: "Acho que devem [os outros países] tomar as mesmas precauções que Itália o mais rápido possível. Em vez disso, vejo jogos de futebol com estádios cheios, restaurantes abertos, voos sem cancelamentos", aponta, não se poupando a críticas aos países, incluindo Portugal. "Um amigo português enviou-me uma foto da praia de Carcavelos cheia de gente. Senti um arrepio na espinha quando a vi", afirmou Giacomo, referindo-se à enchente nas praias de Cascais na quarta-feira.

Portugal tem até ao momento 112 casos de Covid-19 diagnosticados e aguardam resultado laboratorial 172 pessoas. A partir da próxima segunda-feira, todas as escolas vão ser encerradas temporariamente, assim como outros espaços serão condicionados, como discotecas, restaurantes e centros comerciais. Giacomo diz que é tempo de agir. "Enquanto os governos não estiverem nesta situação, não vão entender. Quanto mais cedo agirmos, mais cedo resolveremos a situação. Como se costuma dizer em Itália hoje em dia: 'estamos distantes hoje, para nos abraçarmos mais fortes amanhã'".