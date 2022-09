Separatistas de Donetsk denunciam ataque que fez seis mortos

JN/Agências Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades pró-russas de Donetsk acusaram as forças ucranianas de terem provocado seis mortos e seis feridos num ataque contra um mercado da cidade do leste da Ucrânia.

"De acordo com as informações que estamos a receber, seis pessoas morreram e seis ficaram feridas no bombardeamento do mercado de Kryty", disse o chefe do governo local, Alexei Koulemzine, na rede social Telegram, citado pela agência francesa AFP.

Os meios de comunicação separatistas divulgaram imagens em que se via um autocarro queimado e pelo menos um cadáver na estrada.

PUB

O presidente do movimento Unidos com a Rússia, Vladimir Rogov, falou em seis feridos num "ataque terrorista", segundo a agência russa TASS.

O chefe de Donetsk antes de a região ter ficado sob controlo russo, Ivan Fedorov, referiu um balanço de três mortos, mas acusou os ocupantes russos de responsabilidade pelo ataque, noticiou a agência espanhola EFE.

As informações sobre o curso da guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser verificadas de imediato por fontes independentes.

Donetsk faz parte da região do Donbass, no leste da Ucrânia, juntamente com Lugansk, onde as forças separatistas anunciaram a realização de referendos sobre a integração na Rússia entre sexta-feira (23) e terça-feira (27).

A generalidade da comunidade internacional anunciou que não reconhecerá os resultados das consultas, realizadas sob ocupação militar.

Quando iniciou a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, a Rússia disse que estava a responder a um pedido de ajuda das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, cuja independência tinha reconhecido dias antes da operação militar.

A Rússia já tinha anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014, após um referendo também realizado sob ocupação militar.

A comunidade internacional não reconheceu a anexação da Crimeia.