Sequestros, túneis e disfarces. Os 20 assaltos mais valiosos de sempre

A Alemanha ainda está em choque com o assalto ao museu Grüne Gewölbe, em Dresden. Levaram peças com diamantes e rubis de "valor inestimável". Recorde outros casos de assaltos milionários, que envolvem sequestro de famílias, túneis escavados e disfarces.

1. Banco Central do Iraque - Bagdade

Valor roubado: mil milhões de dólares (907,681 milhões de euros)

Data: 18 de março de 2003

Antes de os norte-americanos bombardearem Bagdade, em 2003, Qusay, filho do presidente Saddam Hussein, foi até ao banco com um documento assinado pelo pai, que autorizava o levantamento de cerca de mil milhões de dólares (907,681 milhões de euros). Ninguém questionou a ordem.

2. Roubo de títulos de financiamento - Londres (Reino Unido)

Valor roubado: 374,5 milhões de dólares (339 milhões de euros)

Data: maio de 1990

O agente bancário John Goddard foi morto à facada durante um assalto no qual roubaram uma mala onde transportava 374,5 milhões de dólares em títulos de financiamento. Só dois deles não foram recuperados.

3. Aeroporto de Schiphol - Amesterdão (Holanda)

Valor roubado: 118 milhões de euros (107 milhões de euros)

Data: 25 de fevereiro de 2005

Quatro homens roubaram uniformes da companhia aérea KLM. Duas semanas depois, fizeram-se passar por funcionários e roubaram malas com diamantes de um avião que aterrou no aeroporto de Schiphol. Parte dos diamantes foi recuperada no veículo utilizado na fuga. Quatro pessoas foram detidas pouco depois. Outros setes suspeitos foram detidos na Holanda e em Espanha em 2017.

4. Harry Winston - Paris (França)

Valor roubado: 108 milhões de dólares (98 milhões de euros)

Data: 4 de dezembro de 2008

Armados com pistolas e em apenas 15 minutos, juntaram funcionários e clientes numa zona da joalharia, pegaram nas joias e fugiram. Dois dos quatro assaltantes entraram no local disfarçados de mulher. Vinte e cinco pessoas foram acusadas de envolvimento no crime.

5. Depósito Knightsbridge - Londres (Inglaterra)

Valor roubado: 76,9 milhões de dólares (70 milhões de euros)

Data: 12 de julho de 1987

O assalto, conduzido pelo famoso ladrão italiano Valerio Viccei (1955- 2000), foi realizado por dois homens que entraram no depósito com a suposta intenção de alugar um cofre. Armados, dominaram os funcionários e realizaram o roubo.

6. Agência de correio - Zurique (Suíça)

Valor roubado: 53,2 milhões de dólares (62 milhões de euros)

Data: 1 de setembro de 1997

Cinco ladrões armados invadiram o correio em Zurique e fugiram com o dinheiro. Em 1999, a polícia suíça prendeu sete homens acusados de participarem no assalto.

7. Banco Central - Fortaleza (Brasil)

Valor roubado: 164 milhões de reais (35 milhões de euros)

Data: 6 de agosto de 2005

Grupo de assaltantes alugou uma casa nas proximidades da sede do Banco Central do Ceará e, ao longo de três meses, construiu um túnel subterrâneo com 80 metros de extensão até à caixa-forte. O túnel foi revestido com lona, escorado com vigas de madeira e equipado com ar-condicionado e luz elétrica. Das 36 pessoas acusadas, 26 foram presas e 20 milhões de reais (4 milhões de euros) foram recuperados.

8. Roubo de joias no Hotel Carlton - Cannes (França)

Valor roubado: 51,3 milhões de dólares (46,5 milhões de euros)

Data: 28 de julho de 2013

O roubo aconteceu na joalharia localizada no interior do Hotel Carlton, onde foi gravado o clássico filme Ladrão de Casaca, de Alfred Hitchcock. Armado, o assaltante fugiu com as joias numa maleta.

9. Merrill Lynch - Montreal (Canadá)

Valor roubado: 51 milhões de dólares (46 milhões de euros)

Data: 21 de dezembro de 1984

O roubo foi na sede da corretora.

10. Banco de Inglaterra - Kent (Inglaterra)

Valor roubado: 47 milhões de dólares (42,6 milhões de euros)

Data: 22 de fevereiro de 2006

Os assaltantes disfarçaram-se de polícias, sequestraram o responsável da segurança e a família dele para o obrigar a cooperar. No dia seguinte, dois suspeitos foram presos (um homem e uma mulher, de 29 e 31 anos)

11. Sede da transportadora de valores Prosegur - Ciudad del Este (Paraguai)

Valor roubado: 40 milhões de dólares (36,3 milhões de euros)

Data: 24 de abril de 2017

Um grupo de dezenas de assaltantes brasileiros roubou cerca de 40 milhões de dólares da sede da empresa de transportes de valores Prosegur, em Ciudad del Este, na fronteira do Brasil com o Paraguai.

12. Banco - Jerusalém (Israel)

Valor roubado: 40 milhões de dólares (36,3 milhões de euros)

Data: 3 de fevereiro de 1985

Ladrões levaram joias, pedras preciosas e peças de ouro.

13. Empresa de Segurança de Heathrow - Londres (Inglaterra)

Valor roubado: 37 milhões de dólares (33,5 milhões de euros)

Data: 26 de novembro de 1983

Seis homens armados entraram no depósito de uma empresa de segurança no Aeroporto de Londres-Heathrow e levaram três toneladas de lingotes de ouro.

14. Northern Bank - Belfast (Irlanda do Norte)

Valor roubado: 34 milhões de dólares (30,8 milhões de euros)

Data: 20 de dezembro de 2004

Três assaltantes invadiram a casa de dois importantes funcionários do banco e fizeram as famílias reféns. Assim, forçaram os bancários a colaborar e conseguiram ter acesso ao cofre depois da agência encerrar.

15. Banco de França - Toulon (França)

Valor roubado: 30,3 milhões de dólares (27,5 milhões de euros)

Data: 16 de dezembro de 1992

Um grupo fortemente armado invadiu a sede do Banco de França, em Toulon, e ameaçou explodir tudo. O roubo durou cerca de 20 minutos. A maioria dos assaltantes foi detida dois meses depois. O alegado mentor foi preso na Holanda em 2013.

16. União de Bancos Suíços (UBS) - Genebra (Suíça)

Valor roubado: 26 milhões de dólares (23,5 milhões de euros)

Data: 25 de março de 1990

Quatro homens armados levaram 26 milhões de uma sucursal da União de Bancos Suíços (UBS), no centro de Genebra, uma das principais empresas globais de gestão de fortunas.

17. Empresa de transportes - Buenos Aires (Argentina)

Valor roubado: 18 milhões de dólares (16,3 milhões de euros)

Data: 20 de dezembro de 1996

Seis falsos polícias assaltaram a Firme Seguridad, uma empresa de transportes da capital argentina, sem nenhum tiro. A ação durou 40 minutos. Os 18 funcionários e cinco guardas ficaram presos nas casas de banho.

18. Caso Geddel (Brasil)

Valor: 16,5 milhões de dólares (15 milhões de euros)

Data: 5 de setembro de 2017

A Polícia Federal brasileira encontrou oito grandes malas e cinco caixas cheias de dinheiro num apartamento que era usado pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima, da Secretaria de Governo do presidente Michel Temer. Geddel Vieira Lima e o seu irmão, antigo deputado, foram condenados a penas de prisão por associação ilícita e branqueamento de capitais.

19. Banco Andalucía - Marbella (Espanha)

Valor roubado: 15 milhões de dólares (13,6 milhões de euros)

Data: 24 de dezembro de 1982

Um grupo de italianos alugou um apartamento ao lado do banco, partiu a parede e roubou o conteúdo de 200 cofres na véspera de Natal. Foram detidos cinco suspeitos.

20. Aeroporto de Heathrow - Londres (Inglaterra)

Valor roubado: 12,1 milhões de dólares (11 milhões de euros)

Data: 11 de fevereiro de 2002

Ladrões com uniformes da companhia aérea British Airways assaltaram um veículo de segurança que transportava dinheiro proveniente de um jato privado do Bahrein e que deveria seguir para Nova Iorque, nos Estados Unidos.