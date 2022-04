Será Mariupol um campo de concentração?

André Luís Alves, em Zaporíjia Hoje às 08:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Quem escapa da cidade mártir descreve cenário assustador.

Quem chega de Mariupol respira de alívio, alguns sorriem, como é caso da família de Alexander e Victoria, com os quatro filhos. Outros estão demasiado cansados para qualquer expressão, mas só um lugar de paz nos permite estarmos cansados. Em guerra, o stress não o permite, pois o que interessa é sobreviver. Ninguém se quer lembrar do inferno que viveu até conseguir escapar.

Os depoimentos parecem descrever um campo de concentração, onde não há comida, nem eletricidade, nem Internet, nem gás, desde de 6 de março, e onde a morte respeita a indizível regra da aleatoriedade.

Os que vêm de Mariupol falam que há deportações de homens para Donetsk, para trabalhos forçados, e outros, primeiro para Taganrog e Rostov-on-Don, e depois para territórios da Sibéria na Rússia. Há violações. Quem está a tomar conta dos checkpoints russos são os separatistas russos de Donetsk e Lugansk. Quem ali vive tenta sobreviver, sobretudo em caves, e só vem ao exterior para cozinhar com lenha na rua, mas de repente cozinhar é algo arriscado.

Mariupol está cercada pelo exército russo há semanas e a única resistência ucraniana a manter a defesa e a evitar a total ocupação russa é o batalhão de Azov. Um grupo controverso que muitos denominam de nazi, mas, do que percebi com quem falei, preferem dizer que são como os templários, cavaleiros que fizeram escola em Portugal e que se destacaram nas cruzadas. Dizem que não são nazis, mas sim de extrema-direita, e têm judeus também a combater e a ajudar na retaguarda como voluntários.

O referido batalhão foi fundado em 2014, após a invasão da Ucrânia oriental pela federação russa, o que com o tempo deu origem às repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, e uma guerra adormecida pelos acordos de Minsk. Rótulos à parte, ninguém questiona a bravura do batalhão de Azov. "Se deixarmos cair Mariupol, Zaporíjia vem a seguir", quem o afirma é o comando do grupo Azov nesta cidade, Mykhailo Pirog de 55 anos.

Zaporíjia é a cidade mais próxima não ocupada que tem hospitais com um bloco operatório capaz de receber feridos de guerra, e o porto de abrigo para quem chega do sul e do leste. Este foi o caso de 3414 pessoas que foram retiradas em 42 autocarros. Partiram de Berdyansk e depois seguiram para Melitopol onde encheram mais cinco autocarros numa caravana que levava também dois camiões com medicamentos e mantimentos.

PUB

Grande parte dos deslocados vem de Mariupol. Estavam há dias ou semanas já em Berdyansk, fruto de uma fuga frustrada ou incompleta. Para sair de Mariupol é preciso arriscar a vida. Os carros têm marcas de balas. Em Mariupol, o corredor humanitário nunca funcionou e a evacuação feita no dia 1 foi uma tentativa falhada da Cruz Vermelha internacional em coordenação com a Cruz Vermelha Ucraniana.