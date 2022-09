Sergei Lavrov reúne-se com diretor da Agência de Energia Atómica em Nova Iorque

JN/Agências Hoje às 16:35 Facebook

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, reúne-se hoje em Nova Iorque com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, com o homólogo chinês Wang Yi e com o presidente da República Centro-Africana, Faustin-Archange Touadéra.

"Manterá reuniões com o diretor-geral da AIEA, com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China e com o Presidente da República Centro-Africana", informou fonte da delegação russa em Nova Iorque, onde o chefe da diplomacia russa participará na 77.ª sessão da assembleia-geral da ONU, segundo a agência noticiosa russa Interfax.

Para além destes contactos, está ainda prevista uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), com o diretor da Cruz Vermelha Internacional, Peter Maurer, e com os chefes da diplomacia da Venezuela e Brasil, Carlos Faría e Carlos Alberto Franco França, além do Presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis.

Lavrov chegou a Nova Iorque após viajar 12 horas desde Moscovo por uma rota que evitou os países europeus que encerraram o seu espaço aéreo aos aviões russos.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, indicou que Lavrov tem prevista uma intervenção durante a assembleia-geral e cerca de 20 reuniões de trabalho.

A agência noticiosa oficial russa Tass precisou que Lavrov intervirá perante a assembleia-geral da ONU no próximo sábado.