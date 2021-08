Sete barcos com 119 migrantes chegaram este sábado às Baleares

JN/Agências Hoje às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Sete embarcações chegaram, este sábado, às Baleares, transportando um total de 119 migrantes, que foram intercetados pelas autoridades, indicou a Delegação do Governo nas ilhas.

Pelas 18 horas locais (17 horas de Lisboa), o Serviço Marítimo da Guardia Civil e Salvamento Marítimo resgatou 25 pessoas, em aparente bom estado de saúde, em águas de Cabrera, ao sul de Maiorca, e transportou-as para a Colónia de Sant Jordi. A embarcação tinha sido avistada por um particular que deu o alerta.

Pelas 18.15 horas (17.15 horas de Lisboa), foram intercetados 12 homens, também em bom estado aparente, em terra, na zona de s'Estufador, na ilha de Formentera. O aviso às autoridades também foi feito por um particular que os vira.

Neste caso, intervieram patrulhas de segurança cidadã da Guardia Civil, de Trânsito e a Polícia Local. A Delegação do Governo indicou que, desta última embarcação, poderá aumentar o número de migrantes, porque continua ativo o dispositivo de busca em terra.

Antes disso, a Guardia Civil resgatou 33 homens e uma mulher de duas embarcações chegadas pelas 15.40 horas (14.40 horas de Lisboa) a Cabrera e que tinham sido previamente detetadas pelo radar do Sistema Integral de Vigilância Exterior (SIVE), ambas nas mesmas coordenadas.

Ao longo do dia, foram igualmente intercetados 17 migrantes na costa de Portals Vells, no município maiorquino de Calvià. O primeiro grupo, de dez migrantes, foi localizado em terra pelas 11.50 horas (10.50 horas de Lisboa) e um dispositivo de busca detetou primeiro mais três migrantes e, mais tarde, outros quatro. A embarcação em que viajaram não foi localizada.

Foram ainda resgatados migrantes em mais duas embarcações durante a madrugada deste sábado: a primeira, em águas de Cabrera, com 16 homens a bordo, e a segunda em Formentera, com 14 homens e uma mulher.

PUB

Com estas sete últimas embarcações, chegaram desde o início deste ano às Baleares 58 embarcações deste tipo, com 868 migrantes intercetados. Por ilhas, chegaram a Maiorca 46 barcos com 698 migrantes; a Ibiza, três barcos com 37; a Formentera, nove barcos com 133 migrantes; e a Menorca, nenhum.

No ano passado, chegaram às Baleares 112 embarcações com 1464 migrantes a bordo.