Sete cadáveres encontrados em contentor de transporte de fertilizantes no Paraguai

Trabalhadores de uma empresa agrícola situada em Assunção, capital do Paraguai, encontraram, esta sexta-feira, sete cadáveres em avançado estado de decomposição num contentor de transporte de fertilizantes proveniente da Sérvia. De acordo com as autoridades, os restos mortais deverão pertencer a imigrantes ilegais.

O contentor saiu da Sérvia, de navio, a 21 de julho, tendo chegado ao porto de Villeta, no Rio Paraguai, a 19 de outubro.

Depois do desembarque, a carga foi transportada até à capital e entregue a uma empresa importadora de fertilizante, que viria a encontrar os corpos.

Segundo o médico forense Pablo Lemir, citado pela BBC, três dos sete migrantes eram marroquinos, havendo ainda um egípcio. A asfixia é a causa mais provável da morte, acreditando-se que as vítimas sejam todas adultas e do sexo masculino. O mesmo responsável sublinhou que o fertilizante poderá ter acelerado o processo de decomposição.

Foram encontrados no contentor colchões, um recibo de táxi sérvio, o cartão de um telemóvel e comida enlatada suficiente para 72 horas.

O procurador Marcelo Saldívar acredita que o destino dos migrantes não seria a América. "Devem ter escolhido um destino mais próximo, mas não calcularam bem a distância e não sobreviveram à viagem", explicou.