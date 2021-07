Sete cidades australianas em confinamento

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:54 Facebook

Já são sete as cidades na Austrália que estão novamente em confinamento. Os casos estão a subir e o Governo quer prevenir a propagação da nova variante felta.

O confinamento nas cidades de Sydney, Brisbane, Perth, Darwin, Townsville, Gold Coast e Alice Springs obriga 12 milhões de pessoas a terem de ficar em casa, com o processo de vacinação ainda bastante lento no país, com apenas 5% da população a estar imunizada.

Este processo tem vindo a enfrentar dificuldades na implementação, pouca distribuição e alguma hesitação. Na segunda-feira, o primeiro-ministro Scott Morrison anunciou que a vacina da AstraZeneca iria estar disponível para pessoas com menos de 40 anos. Mas a Associação Médica Australiana não concordou e rejeitou esta mensagem, explicando que o Grupo Técnico de Imunização Australiano recomendou a vacina apenas para pessoas com mais de 60 anos.

A meio de junho, a média de casos por sete dias estava nos 10 diários. No dia 3 de julho, quadruplicou.