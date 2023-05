Sete ex-membros da ETA desistem das eleições municipais em Espanha

Gabriel Hansen Hoje às 19:35 Facebook

Candidatos a vereadores, condenados por assassinatos deixam disputa em nome "da convivência e da paz".

Sete candidatos a vereadores, antigos membros da ETA condenados por assassínios, anunciaram esta terça-feira terem desistido de concorrer nas eleições municipais de 28 de maio, para contribuírem para "a convivência e a paz". Apesar de 44 ex-etarras (integrantes da organização terrorista) condenados estarem nas listas da coligação EH Bildu, os média focaram-se neste grupo específico porque estes foram condenados por "delitos de sangue", como escreveu o diário "El País".

Numa carta aberta divulgada no portal de notícias "Naiz", o grupo de sete antigos elementos da Euskadi Ta Askatasuna (Pátria Basca e Liberdade) afirmou ter desistido das candidaturas e que nenhum deles assumirá o cargo de vereador, caso seja eleito. Estes e os outros 37 ex-etarras que foram condenados e pertencem à coligação EH Bildu não têm impedimentos legais para concorrerem no escrutínio, pois já cumpriram as penas de forma integral.