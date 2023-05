Sete irmãos desnutridos viviam em casa com ratos e frigorífico trancado

JN Hoje às 17:04 Facebook

A polícia da Pensilvânia deteve um casal depois de ter encontrado os seus sete filhos a viver em "condições insalubres" e "inseguras", que incluíam ratos em gaiolas, cobras e fezes no chão da casa.

Sete irmãos viviam num cenário de horror em West Rockhill Township, cerca de 64 quilómetros a norte de Filadélfia, que só foi descoberto por acaso.

A 23 de abril as autoridades são alertadas sobre três crianças que tinham entrado numa caravana abandonada. Ao chegar ao local, a polícia falou com os pais e levou os menores para casa, junto à caravana.

No registo da ocorrência, revelado a 19 de maio, os agentes descrevem que observaram "condições de vida deploráveis" e um frigorífico fechado com um cadeado.

A mãe, Crystal Robertson, justificou que tinha de trancar o frigorífico porque as crianças estavam "a roubar" tudo e referiu-se aos filhos como "trituradores de lixo com pernas".

Os agentes apresentaram um relatório à Agência de Serviços Sociais para Crianças e Jovens do Condado de Bucks e, mais tarde, quando regressaram à casa, descobriram mais quatro crianças no seu interior.

Uma das divisões tinha mais de 20 ratos em gaiolas. Foram encontradas fezes no chão numa outra área da casa. "Havia também um mau cheiro ... e vários insetos", lê-se na descrição.

A declaração da polícia refere ainda que "dois cães, duas tartarugas, dois coelhos, cobras, sapos e um réptil de um metro e oitenta" também se encontravam no imóvel.

As crianças foram colocadas sob proteção e levadas ao hospital para receberem tratamento médico.

Posteriormente, apurou-se que nenhum dos irmãos tinha frequentado a escola e não possuíam conhecimentos básicos. Além disso, apresentavam ansiedade social.

Segundo as autoridades, as avaliações médicas concluíram que as crianças estavam "clinicamente abaixo do peso e desnutridas".

"A higiene pessoal das crianças também foi considerada preocupante", ao ponto de "duas das crianças terem de rapar o cabelo".

O pai, Shane William Robertson, e a mãe foram acusados de sete crimes, cada um por pôr em perigo o bem-estar das crianças, de acordo com um comunicado do Departamento da Polícia Regional de Pennridge. Ambos pagaram os 10% necessários do valor da fiança de 10 mil dólares (9,3 mil euros).