Desde que se iniciou, no dia 24 de fevereiro, o conflito já atravessou vários momentos que ficarão na História.

Do anúncio da "operação militar especial" na Ucrânia às mais recentes declarações de Putin, que assinalam um ponto de viragem na ofensiva, ao fim de sete meses, a guerra no Leste da Europa já conta com vários episódios marcantes.

24 de fevereiro