Sete mortos em explosão e incêndio num prédio em França

Sete pessoas, incluindo duas crianças, morreram numa explosão ocorrida ao início da madrugada desta segunda-feira num prédio residencial na comunda francesa de Saint-Laurent-de-la-Salanque, nos Pirenéus Orientais.

A explosão ocorreu cerca das 1.30 horas locais num prédio em Saint-Laurent-de-la-Salanque. Além das sete vítimas mortais, entre as quais duas crianças, o incidente deixou ainda feridas quatro pessoas, uma delas em estado grave - um homem de 27 anos que saltou do primeiro andar para a rua, para escapar às chamas. Os outros três feridos receberam assistência por inalação de fumos.

De acordo com a imprensa regional, a explosão, que foi seguida de um incêndio, danificou onze apartamentos do edifício habitacional e levou à retirada de 25 pessoas. Terá tido origem no rés-do-chão do prédio, numa mercearia, mas as causas do acidente ainda não são claras, estando as autoridades a investigar.

Ao início da manhã, mais de 85 bombeiros ainda estavam no local.