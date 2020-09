Setembro trouxe recorde histórico de queimadas no Pantanal brasileiro

JN/Agências Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O Pantanal brasileiro registou 6048 focos de incêndios em setembro, superando o maior número mensal de queimadas já contabilizado na história do bioma.

As queimadas registadas pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) - órgão ligado ao Governo brasileiro que monitoriza os biomas do país - superaram os 5993 focos de calor contabilizados nos 30 dias de agosto de 2005, que até então detinha o recorde de incêndios detetados num único mês no Pantanal brasileiro. Além disso, neste ano o Pantanal acumulou 16.201 incêndios em comparação com os 12.536 registados em todo o ano de 2005, até então o pior ano da história na área.

Em relação a setembro de 2019, quando foram identificadas 2887 fontes no mesmo bioma em 30 dias, as queimadas já aumentaram 109%.

As chamas já destruíram cerca de 22% (mais de 3 milhões de hectares) do bioma, que se estende por cerca de 50 mil quilómetros quadrados, dos quais 150 mil estão em território brasileiro, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Na quinta-feira, bombeiros militares da Força de Segurança Nacional juntaram-se a 2.500 pessoas, entre bombeiros, socorristas e voluntários, que lutam contra o fogo que assola o Pantanal desde março.

O trabalho de controlo dos incêndios também inclui equipas de combate em várias regiões, diversos veículos, seis aeronaves e pelo menos quatro helicópteros.

As autoridades brasileiras suspeitam e já realizaram uma operação policial para investigar se os focos de fogo têm sido provocados pela atividade humana, nomeadamente por ações de limpeza da terra para pastagens, que estão proibidas.

Especialistas também suspeitam que o aumento das queimadas e a seca no Pantanal é um efeito da desflorestação ilegal de outros biomas do país, que já provocaram alterações no ciclo natural das chuvas.

Fauna rica ameaçada

Situado na região centro-oeste do Brasil, numa área ao sul da Amazónia, o Pantanal é uma planície que tem 80% da sua área inundada na estação chuvosa e é considerado um santuário onde ainda se encontra preservada uma fauna extremamente rica, que inclui cerca de 600 espécies de aves, 124 de mamíferos, 80 tipos de répteis, 60 tipos de anfíbios e 260 tipos de peixes de água doce.

A maior área do Pantanal (62% ou 150.355 quilómetros quadrados) está no território brasileiro. Cerca de 20% do bioma (conjunto de ecossistemas) situa-se na região norte do Paraguai e 18% na Bolívia.