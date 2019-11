Setor privado do Líbano convoca greve de 72 horas após 40 dias de protestos

Hoje às 20:52 Facebook

A entidade Órgãos Económicos do Líbano, que reúne empresas do setor privado, convocou esta segunda-feira uma greve nacional para 28, 29 e 30 de novembro, após 40 dias consecutivos de protestos antigovernamentais.

Em comunicado, a entidade afirmou que a decisão foi tomada em reunião extraordinária e visa pressionar a classe dirigente a cumprir as exigências dos populares que protestam contra a corrupção e a falta de soluções para a grave crise económica que assola o Líbano.

Ao mesmo tempo, pedem a formação de um novo Executivo, após a renúncia do primeiro-ministro Saad Hariri e do seu gabinete em 29 de outubro.

Além de um impacto negativo na economia do país, a onda de protestos iniciada em 17 de outubro e a falta de solução política colocam em risco o futuro de "milhares" de trabalhadores, segundo alertaram os Órgãos Económicos libaneses.

"A escalada [da contestação popular] não irá descansar até à formação do governo desejado", concluíram.

Centenas de pessoas bloquearam esta segunda-feira algumas das principais estradas da capital, Beirute, após um grupo de manifestantes ser atacado na noite passada por membros dos movimentos xiitas Hezbollah e Amal.

Por sua vez, as forças de segurança reabriram várias estradas bloqueadas por manifestantes que continuam determinados a continuar o seu movimento de contestação.

Apesar de confrontos esporádicos entre manifestantes e apoiantes do Amal e Hezbollah, cujos respetivos líderes Nabih Berri e Hassan Nasrallah são também contestados nas ruas, a mobilização tem permanecido pacífica.

No entanto, os confrontos da noite passada em Beirute foram inéditos na sua escala e foram transmitidos ao vivo pelos canais de televisão do país.

Agitando bandeiras dos movimentos e cantando músicas a glorificar Hassan Nasrallah e Nabih Berri, presidente do parlamento desde 1992, os seus apoiantes impediram os manifestantes de bloquear uma ponte sobre o centro da capital.

A Praça dos Mártires, situada nas proximidades da ponte, foi invadida pelos opositores, que destruíram tendas dos manifestantes e danificaram lojas e carros.

O exército e a polícia intervieram nos confrontos, disparando gás lacrimogéneo. De acordo com a defesa civil, os confrontos provocaram dez feridos.

"Apelo a todas as forças políticas libanesas que controlem os seus apoiantes" nos ataques a manifestantes, disse o enviado especial das Nações Unidas para o Líbano, Jan Kubis, na rede social Twitter.

As forças de segurança foram criticadas pelos manifestantes pela sua falta de resposta.

Nabih Berri, por seu lado, reiterou o apelo às forças de segurança para reabrir as estradas, reconhecendo "o direito de expressar uma opinião", mas sem "minar a paz civil".

Em negociações com os líderes libaneses, o diretor geral dos assuntos políticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, Richard Moore, enfatizou "a necessidade urgente de um governo".

"O povo foi claro com o seu apelo por uma melhor governação, isso deve ser ouvido", concluiu Moore.

Os protestos começaram como parte de um movimento espontâneo que cresceu nas ruas e tem afetado vários setores sociais, provocando o encerramento de estradas, bancos e escolas.

A mobilização é geralmente baixa durante a semana em comparação com o fim de semana, com uma aparente normalidade devido à retoma do trabalho no setor privado e à reabertura de bancos e escolas, fechados por várias semanas.

O Líbano é um país onde necessidades básicas - como água, eletricidade e acesso universal aos cuidados - não são asseguradas 30 anos após o fim da guerra civil e onde a classe política quase inalterada desde então é considerada corrupta e incompetente.