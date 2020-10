Seul deteta desfile militar de grande dimensão na Coreia do Norte

JN/Agências Hoje às 09:12 Facebook

A Coreia do Norte parece ter realizado hoje um desfile militar para assinalar o 75.º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores, segundo informações de militares sul-coreanos.

"Foram detetados indícios de que a Coreia do Norte realizou um desfile militar na Praça Kim Il-Sung [em Pyongyang] durante as primeiras horas [de sábado], mobilizando uma grande quantidade de equipamento e pessoas", referiu o Estado-Maior sul coreano num comunicado.

O mesmo comunicado, citado pela agência AFP, adianta que os serviços secretos sul-coreanos e norte-americanos "estão a acompanhar de perto o evento".

O desfile acontece num contexto doméstico tenso devido à pandemia de covid-19. A Coreia do Norte, que nunca confirmou a existência de um único caso no seu território, fechou as fronteiras em janeiro, na tentativa de evitar a propagação do vírus.

Ao contrário do que tem sucedido com desfiles realizados anteriormente, desta vez nenhum meio de comunicação social estrangeiro foi convidado. Além disso, muitas embaixadas estão fechadas, devido às restrições impostas pela pandemia, o que reduz o número de observadores estrangeiros.

A comunidade internacional aplicou sanções à Coreia do Norte na sequência do seu programa de mísseis nucleares.