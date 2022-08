Seul, Tóquio e Washington iniciam exercícios conjuntos de deteção de mísseis

JN/Agências Hoje às 12:45 Facebook

A Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos iniciaram hoje exercícios militares de deteção de mísseis em águas próximas do Havai, face ao avanço do programa de armamento da Coreia do Norte.

As autoridades militares sul-coreanas confirmaram o início dos exercícios, que se realizarão até dia 14 e que contarão este ano com a participação da Austrália e do Canadá.

Os três aliados - Tóquio, Seul e Washington - procuram intensificar a sua cooperação em matéria de segurança face ao número recorde de testes de mísseis realizados pela Coreia do Norte - 19 só neste ano - e à possibilidade de Pyongyang conduzir em breve um novo teste nuclear.

No planeamento dos exercícios está previsto o destacamento de oito navios de guerra e dois porta-aviões para o arquipélago que faz parte dos EUA e a realização de manobras para melhorar a colaboração entre as forças participantes em termos de deteção, seguimento e transmissão de informação sobre mísseis balísticos.

Os ministros de defesa dos três países, Lee Jong-sup, Nobuo Kishi e Lloyd Austin, concordaram em realizar estes exercícios em julho passado, quando se reuniram no fórum de diálogo de Shangri-la, em Singapura.

A Coreia do Norte, que tem estado completamente isolada do mundo exterior desde o início da pandemia, ignorou os pedidos de retoma de diálogo sobre o desarmamento e no ano passado aprovou um plano quinquenal de modernização do armamento, que está por detrás dos testes de mísseis que tem realizado e do teste nuclear que diz estar a preparar desde o início de 2022.