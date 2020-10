Sevilha com 56 mil bandeiras de homenagem às vítimas da covid-19 em Espanha

JN/Agências Hoje às 12:56 Facebook

A margem do rio Guadalquivir em Sevilha, desde a Ponte de Alamillo até San Jerónimo, amanheceu com 56 mil bandeiras espanholas colocadas num relvado, em memória das vítimas do novo coronavírus em Espanha.

As bandeiras foram colocadas durante a madrugada por cerca de 180 voluntários da Associação Nacional de Vítimas e Afetados pelo Coronavírus (ANVAC), cujo porta-voz, Jaime Sánchez, disse tratar-se de uma ação semelhante às realizada em outras partes de Espanha, mas com a 'nuance' de que agora existem mais 3.000 bandeiras, "depois de o Instituto Nacional de Estatística espanhol ter elevado o número de mortes" por covid-19.

"As bandeiras foram colocadas a partir das 3 horas, depois de se limpar a zona. Recolhemos o lixo que deitámos fora, por isso não só não sujamos o local onde o fazemos, mas deixamos como estava, ou melhor" explicou Sánchez.

"Escolhemos a bandeira porque a Constituição diz que ela nos representa a todos", adiantou.

O porta-voz da ANVAC explicou também porque nunca tornam público o local onde vão realizar estas ações: "há pessoas e grupos que nos ameaçam e não entendem o porquê de fazermos isto. Embora seja uma pequena parte da sociedade, preferimos não divulgar onde vamos colocar as bandeiras".

Jaime Sánchez sublinhou o caráter apolítico e não confessional da associação a que preside e afirmou que "dos mais de 3.500 associados, ninguém se pronunciou contra estes atos porque todos entendem que a bandeira representa todos os espanhóis".

A associação leu ao meio-dia (hora local) em Sevilha e em todos os locais onde atua um manifesto em memória das vítimas e recolherá as bandeiras a partir das 18:00 (17:00 em Lisboa).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e nove mil mortos e perto de 37 milhões de casos de infeção em todo o mundo.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.