Sexo, crime e maldizer: vídeo íntimo deixa apresentador espanhol à mercê do lobo mau

Divulgação não autorizada de vídeo íntimo deixa conhecido ator e apresentador espanhol sujeito a acusações do público nas redes sociais, mas a lei é clara: a partilha constitui crime e pode ser punível com prisão.

Velho crime, nova vítima. Um vídeo sexual privado viralizou em Espanha depois de ter sido tornado público, expondo e vulnerabilizando os protagonistas, o ator e apresentador espanhol Santi Millán e uma mulher com quem se envolvera. A popularidade da cara do "Got Talent España" e o facto de a parceira não ser a esposa poderão explicar a particular inflamação do caso, que não demorou a levar o nome do também comediante para o top das tendências do Twitter.

Na sequência da divulgação do vídeo - que acontece numa altura em que a série espanhola "Intimidade", recém-lançada pela Netflix, mostra o impacto da partilha de conteúdos sexuais nas vidas das vítimas, quase sempre mulheres -, o caso disparou nas redes sociais, onde utilizadores vão comentando acerrimamente o episódio, como uma alcateia a avançar para uma presa. Ora repudiam a divulgação das imagens, ora acusam o apresentador de burrice e falta de zelo por ter gravado e guardado o vídeo, ora - mais longe ainda - criticam-no e insultam-no por se ter envolvido sexualmente com outra mulher que não a que é conhecida como oficial.