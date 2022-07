Shinzo Abe. Um golpe na essência pacifista do Japão

Almiro Ferreira Hoje às 15:25 Facebook

O político japonês que ousou, sem sucesso, rever ou pelo menos atenuar o espírito de não-beligerância daquela que é a vista com a Constituição mais pacífica do mundo, adotada desde a II Guerra Mundial, foi assassinado a tiro.

Shinzo Abe foi assassinado durante um comício eleitoral que, como quase todos os outros no Japão, são realizados nas ruas e praticamente sem medidas de segurança, porque a baixíssima taxa de criminalidade, ainda menos com armas de fogo, e a proverbial fleuma nipónica nunca fariam adivinhar tão trágico desenlace. Até esta sexta-feira...

Todas as biografias descrevem os méritos políticos e económicos de Shinzo Abe. Também lhe relembram os escândalos que lhe fragilizaram a imagem e lhe apressaram a retirada do primeiro plano da política japonesa, em 2020, e que o próprio justificou por motivos de saúde, relacionados com uma inflamação intestinal crónica. Já em 2007, a mesma colite ulcerosa obrigara à interrupção abrupta do primeiro mandato do mais jovem primeiro-ministro da história do Japão (tinha 52 anos à data da eleição, em 2006).