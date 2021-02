Silêncio em Veneza, este ano não há Carnaval

JN Hoje às 20:40 Facebook

Uma dezena de mascarados esteve, este domingo, na famosa Praça de São Marcos, em Veneza, num protesto silencioso. É o segundo ano consecutivo em que não há Carnaval devido à pandemia de covid-19.

Veneza está por estes dias ainda mais triste. Num mês que seria de folia e muitas máscaras, a cidade volta a estar vazia devido ao cancelamento do Carnaval, tal como aconteceu no ano passado, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Este domingo, uma dezena de pessoas esteve na Praça de São Marcos, em silêncio, com máscaras e trajes típicos do carnaval veneziano. Sem música, nem desfiles, nem as celebrações tradicionais desta festividade.

Um protesto silencioso da associação que representa os 1500 comerciantes e artesãos do centro histórico de Veneza, cujos negócios sofrem fortemente o impacto da pandemia.