Silêncio primeiro, depois aplausos. Corpo da rainha chegou a Buckingham

O corpo da Rainha Isabel II chegou esta terça-feira ao Palácio de Buckingham, em Londres, onde vai passar a noite antes de ser transferido para o edifício do parlamento, na quarta-feira.

A chegada foi observada por milhares de pessoas no exterior e ao longo das ruas de Londres desde a base aérea de Northolt, onde o avião que transportou o caixão desde Edimburgo foi recebido, entre outros, pela primeira-ministra, Liz Truss, e o ministro da Defesa, Ben Wallace.

À passagem do carro funerário, o silêncio inicial foi substituído por aplausos e vivas.

No Palácio de Buckingham, uma Guarda de Honra, formada pela Guarda do Rei, recebeu o caixão na Grande Entrada, que foi carregado nos ombros por elementos da Companhia da Rainha, 1º Batalhão de Guarda de Granadeiros, para a Sala do Arco onde foi colocado em cavaletes no centro da sala.

Esta sequência de chegada foi acompanhada por música de gaita de foles e testemunhada pelo rei Carlos III e a rainha consorte, Camilla, juntamente com outros membros da família real, seguindo-se uma oração por capelães do palácio, que irão permanecer junto ao caixão.

Na quarta-feira, o caixão vai sair pelas 14.20 horas do Palácio de Buckingham para Westminster Hall, no Palácio de Westminster, o edifício onde funciona o parlamento britânico.

O Reino Unido cumpre atualmente um período de luto nacional na sequência da morte de Isabel II, que morreu a 8 de setembro aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos no trono, o mais longo reinado da história do Reino Unido.

Após a morte da monarca, o filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.