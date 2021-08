Silvio Berlusconi volta a ser hospitalizado

JN Hoje às 10:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder da Forza Italia, Silvio Berlusconi, está internado desde quinta-feira no Hospital San Raffaele de Milão.

De acordo com o jornal italiano "Il Corriere della Sera", que cita fontes do partido, Berlusconi, que terá chegado ao hospital de carro, acompanhado pelos seus colaboradores, vai passar por análises de rotina.

O italiano já esteve hospitale entre 6 de abril e 1 de maio e voltou em meados de maio para fazer mais análises, principalmente devido às sequelasdeixadas pela covid-19, doença que contraiu no ano passado.

Berlusconi, que foi três vezes chefe do Governo de Itália, foi internado no hospital do Mónaco durante alguns dias em janeiro devido a problemas cardíacos - tem um "pacemaker" desde 2006.

O proprietário da Mediaset também foi infetado pelo novo coronavírus em setembro passado e foi internado com pneumonia bilateral no hospital San Raffaele em Milão, embora tenha recebido alta dois dias depois. Em novembro, sofreu uma recaída que o impediu de comparecer a uma audiência no tribunal de Milão, onde está a decorrer o processo "Ruby Ter", que investiga se Berlusconi teria comprado o silêncio de testemunhas sobre as festas polémicas que organizava.

Em 2016, o empresário foi submetido a uma cirurgia devido a uma grave insuficiência cardíaca.