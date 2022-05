Sirene de ataque aéreo obriga Angelina Jolie a refugiar-se num bunker

JN Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Angelina Jolie refugiou-se num abrigo antiaéreo depois de as autoridades terem feito soar a sirene de ataque, na cidade de Lviv, junto à fronteira com a Polónia.

A atriz norte-americana Angelina Jolie, que está em Lviv, na Ucrânia, e que visitou um hospital que alberga crianças feridas, teve de refugiar-se num bunker, este domingo, depois de ter soado uma sirene de ataque aéreo enquanto estava na estação ferroviária da cidade, que abriga refugiados. Apesar do susto, vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram Jolie calma enquanto se ausentava do local, acompanhada por várias pessoas.



Maxim Kozytski, governador de Lviv, mostrou-se surpreendido com a presença da atriz. "Para todos nós, esta visita foi uma surpresa", escreveu no Telegram, onde partilhou várias fotos da estrela de Hollywood a brincar com as crianças.

Esta não é a primeira vez que a norte-americana mostra apoio ao povo ucraniano. No final de março, de acordo com a imprensa italiana, Jolie visitou crianças ucranianas no hospital Bambino Gesú, em Roma. De recordar que a atriz é embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados há dez anos, mas ainda não foi revelado se foi a Lviv nessa condição.