As sirenes antiaéreas começaram esta sexta-feira a soar em Kiev, pouco antes do início da cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia, de acordo com os jornalistas da France-Presse (AFP) que acompanham a reunião no local.

De acordo com a AFP, as sirenes começaram a soar em várias cidades além de capital, quando o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cumprimentava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.