Síria autoriza entrega de ajuda em zonas controladas por rebeldes

O Governo sírio vai aceitar a entrega de ajuda internacional nas áreas controladas por rebeldes que foram atingidas pelos terramotos de segunda-feira, segundo um comunicado divulgado pela agência oficial Sana.

O Governo do Presidente Bashar al-Assad disse que a distribuição da ajuda humanitária será "supervisionada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho Sírio" com a ajuda da ONU.

A decisão foi divulgada depois de Al-Assad ter visitado hoje um hospital em Aleppo (noroeste), uma das regiões mais afetadas pelos sismos, que causaram a morte de 3377 pessoas na Síria, segundo o balanço mais recente.

Uma guerra civil está em curso na Síria desde 2011.

Os sismos tiveram epicentro na vizinha Turquia, onde as autoridades já contabilizaram 17 674 mortos.