Síria: UE considera que presidenciais não cumpriram critérios democráticos

A União Europeia (UE) considerou, esta quinta-feira, que as eleições presidenciais sírias de quarta-feira "minam" os esforços para encontrar uma solução "sustentável" para o conflito sírio por não cumprirem os critérios democráticos.

As eleições presidenciais realizadas na Síria "não atenderam a nenhum dos critérios para um voto genuinamente democrático" e "minaram os esforços para encontrar uma solução sustentável para o conflito sírio", disse o alto representante para a Política Externa da UE, Josep Borrell.

As eleições na Síria devem ocorrer "apenas" no âmbito de um processo político "genuíno", de acordo com a Resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU, especificou o chefe da diplomacia europeia.

"Só podem ter credibilidade se todos os sírios, incluindo pessoas deslocadas internamente, refugiados e membros da diáspora, puderem participar num ambiente seguro e neutro, sem ameaças de intimidação e em competição política livre e justa", observou Josep Borrell.

As assembleias de voto instaladas nas zonas sob controlo de Damasco encerraram as suas portas à meia-noite desta quinta-feira após um intenso dia de votação que durou 17 horas e o resultado deve ser anunciado até três dias após o fim das eleições, de acordo com a Constituição.

O alto representante europeu advertiu que o resultado dessas polémicas eleições "não pode levar a qualquer medida de normalização internacional com o regime sírio".

"O processo político deve ser totalmente inclusivo para garantir que todos os segmentos da sociedade síria participem na formação da futura unidade e reconciliação do país", acrescentou o ex-ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros.

Espera-se que seja reeleito o atual presidente, Bashar al-Assad, que está no poder desde a morte de seu pai em 2000 e que já venceu com confortável maioria no sufrágio de 2014, quando foram realizadas as primeiras eleições com mais de um candidato e após o início dos conflitos internos em 2011.

Durante a sua reunião mensal na quarta-feira, as potências ocidentais do Conselho de Segurança da ONU disseram que as eleições foram uma manobra do líder sírio que não ajudará na resolução do conflito armado que começou há uma década.

A União Europeia "está pronta para apoiar eleições livres e justas" na Síria, sob supervisão da ONU, "com os mais altos padrões internacionais de transparência e responsabilidade, com todos os sírios, incluindo membros da diáspora, elegíveis para participar", garantiu Josep Borrell.

>O também vice-presidente do Executivo Comunitário acrescentou que a União Europeia "continua a exigir o fim da repressão, a libertação dos detidos e a participação significativa do regime sírio e dos seus aliados na plena implementação da Resolução 2254 da Segurança da ONU Conselho. ".

Borrell também reiterou o apoio da União Europeia aos esforços do enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, para fazer avançar todos os aspetos da resolução acima mencionada, aprovada em dezembro de 2015 e que estabelece as bases para alcançar um cessar-fogo e uma solução negociada para o conflito.