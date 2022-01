Sismo de 5,6 sacode a capital do Peru

JN/Agências Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter sacudiu, esta sexta-feira, a capital do Peru, Lima, com as autoridades locais a adiantarem que, para já, não há relatos de vítimas ou de danos materiais.

O tremor de terra foi sentido às 5.25 horas locais (10.27 horas em Lisboa), com o epicentro situado 19 quilómetros a nordeste de Lima e o hipocentro - o ponto de rutura sísmica - a 116 quilómetros de profundidade, indicou o Instituto nacional de Geofísica (ING) peruano. O sismo, que foi sentido também no centro e norte do país sul-americano, levou os habitantes das zonas afetadas a abandonar as residências, tendo-se concentrado nas ruas.

"Mantenham-se calmos, mas estejam atentos a eventuais réplicas. Estamos a acompanhar a situação", escreveu na rede social Twitter o Presidente peruano, Pedro Castillo.

As autoridades locais descartaram a possibilidade de o tremor de terra provocar, paralelamente, um tsunami

Em fins de novembro de 2021, um sismo de magnitude 7,5 na mesma escala abalou o norte do Peru, provocando 12 feridos e destruindo 117 habitações.

O Peru é sacudido anualmente por cerca de 400 tremores de terra percetíveis, uma vez que se situa na chamada "Cintura de Fogo do Pacífico", zona de atividade sísmica que se estende ao longo da costa oeste do continente americano.

PUB

Em agosto de 2007, um sismo de magnitude 7,9, com o epicentro na costa central do país, abalou o porto de Pisco, provocando 595 mortes.