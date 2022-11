Sismo de 5,7 abala costa do mar Adriático em Itália

JN Hoje às 13:16 Facebook

Abalo, com epicentro a 35 quilómetros da cidade de Pésaro, fechou escolas e cortou a circulação ferroviária. Não há registo de feridos.

Um terramoto de magnitude 5,7 na escala de Richter atingiu, esta quarta-feira de manhã, a costa nordeste de Itália. O epicentro foi a 35 quilómetros da cidade de Pésaro, sendo que o abalo se sentiu não só em Roma e nas regiões de Veneza, Florença e Trentino, mas também noutros países: na Eslovénia, Croácia e Bósnia e Herzegovina.

O abalo, que ocorreu pouco depois das 7 horas, foi seguido por mais de 50 réplicas de fraca intensidade, segundo dados do Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

Em declarações à Reuters, um porta-voz da Proteção Civil italiana adiantou que não há registo de feridos até ao momento. Além disso, Francesco Acquaroli, responsável da região de Marche, garantiu que não houve grandes danos em edifícios. Ainda assim, algumas escolas foram encerradas no centro da região, sendo que a circulação ferroviária foi interrompida na cidade de Ancona, suspeitando-se da existência de danos nas linhas.

Um residente em Fano, cidade costeira entre Rimini e Ancona, contou à agência noticiosa Ansa que os postes de iluminação da rua começaram a abanar como se fossem galhos de árvores. "Estava tudo a tremer violentamente, uma sensação horrível, e as pessoas começaram a fugir para a rua", afirmou. Apesar do medo generalizado, as autoridades não receberam nenhum pedido de resgate.

O gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni revelou, entretanto, estar em "contacto constante" com a Proteção Civil.

De referir que o centro de Itália é uma das regiões da Europa com mais terramotos. Um sismo de de magnitude 6,2 matou, em 2016, 299 pessoas, a maior parte delas da comuna de Amatrice.