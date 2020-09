Sismo de magnitude 5,7 em Vanuatu sem alerta de tsunami

JN/Agências Hoje às 09:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um terramoto de magnitude 5,7 na escala de Richter sacudiu hoje a costa sul do arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, sem registo de vítimas e sem ter sido emitido alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista atividade sísmica em todo o mundo, situou o terramoto dez quilómetros abaixo do leito marítimo e cerca de 74 quilómetros a nordeste da capital, Port Vila, a localidade com mais habitantes no país.

Vanuatu localiza-se perto do chamado Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos da Bacia do Lau, pelo que regista regularmente abalos de origem sísmica.

A República de Vanuatu, com uma população de cerca de 250 mil habitantes, é formada por um arquipélago de origem vulcânica.