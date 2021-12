Sismo de magnitude 6 na escala de Richter registado no Japão

JN/Agências Hoje às 07:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter abalou hoje as ilhas Tokara, no sudoeste do Japão, sem que as autoridades emitissem um alerta de tsunami.

O sismo foi registado às 11.05 horas locais (2.05 em Portugal continental), a uma profundidade de 20 quilómetros, com o epicentro localizado ao largo da ilha Akuseri, onde a intensidade foi de 5 (superior), na escala sísmica japonesa, com sete níveis, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

Este é o abalo mais forte registado naquela ilha, onde vivem 60 pessoas, mas não causou feridos nem danos graves, segundo a cadeia pública de notícias NHK, citada pela agência Efe.

Na meia hora seguinte, registaram-se mais cinco terramotos naquela zona, com magnitudes compreendidas entre 4,2 e 2,8.

Os sismos têm-se sucedido ao largo daquelas ilhas vulcânicas desde 4 de dezembro, e as autoridades alertaram para o possível aumento da atividade sísmica nos próximos dias.

Desde sábado, as autoridades registaram mais de 200 sismos naquela zona.

O Governo central criou um gabinete de crise para dar seguimento aos efeitos dos terramotos.