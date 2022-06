Sismo faz 920 mortos no Afeganistão

JN Hoje às 07:12, atualizado às 10:25 Facebook

Um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter abalou, esta quarta-feira de madrugada, a região sudeste do Afeganistão, provocando, pelo menos, 920 mortos.

O epicentro do terramoto foi registado perto da cidade de Khost, a sul da capital, Kabul, reportou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Segundo a agência de notícias afegã Bakhtar, pelo menos 920 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas em vários distritos da província de Paktika, prevendo-se que o número de vítimas aumente.

"Um grave sismo abalou quatro distritos da província de Paktika, matando e ferindo centenas dos nossos compatriotas e destruindo dezenas de casas", escreveu o porta-voz adjunto do governo talibã Bilal Karimi, no Twitter. "Instamos todas as agências de ajuda humanitária a enviar equipas para a área imediatamente para evitar uma catástrofe", acrescentou.