Sismo de magnitude 6,2 sentido ao largo de Taiwan

Um ​​​​​​​sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter foi esta quinta-feira sentido ao largo da ilha de Taiwan, não existindo, até ao momento, relatos de vítimas ou danos materiais, divulgou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O abalo foi registado às 21.19 horas locais (13.19 horas em Portugal continental), segundo o USGS, que precisou que o epicentro do tremor de terra foi localizado a uma profundidade de 74 quilómetros ao largo da costa leste daquela ilha, que a China continua a considerar uma província rebelde.

O Gabinete Central de Meteorologia de Taiwan informou, por sua vez, que o sismo registado teve uma magnitude de 6,7 e o epicentro foi localizado a uma profundidade de 77 quilómetros.

A agência norte-americana Associated Press (AP) avançou que o abalo foi sentido na capital da ilha, Taipé.

Também a France Presse (AFP), citando testemunhos locais, indicou que os edifícios em Taipé estremeceram durante o abalo.

"Um enorme terramoto agora mesmo em Taiwan", escreveu um habitante da ilha na rede social Twitter.

De acordo com os 'media' locais, o sismo foi sentido em toda a ilha e as autoridades informaram, entretanto, que a circulação do metro da cidade de Taoyuan (norte) foi suspensa.

A ilha de Taiwan, que está situada numa área de grande atividade sísmica conhecida como o "Círculo de Fogo" do Pacífico, é frequentemente atingida por tremores de terra, por vezes com registo de vítimas mortais.

Em setembro de 1999, um sismo de magnitude 7,6 fez um total de 2.400 mortos em Taiwan.

Até hoje, este é considerado o desastre natural mais grave da história da ilha, que se situa a 160 quilómetros ao largo da costa da China continental.

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, mas Pequim considera a ilha parte do seu território e ameaça a reunificação pela força.